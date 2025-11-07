Con 5 gol in questo campionato, inclusa una doppietta nell’ultima gara disputata a San Siro, Hakan Calhanoglu ha già eguagliato il proprio bottino realizzativo dell’intera scorsa stagione.

Il centrocampista turco, cervello e cuore dell'Inter, è inoltre il miglior marcatore da fuori area nei top 5 campionati europei (tre reti, al pari di Antony e Julián Álvarez) e vanta un dato speciale proprio contro la Lazio: è la squadra contro cui ha servito più assist in Serie A (sei), più di ogni altro giocatore attualmente in attività.