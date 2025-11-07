La blindata difesa della Lazio si presenterà domenica davanti all'Inter, miglior attacco del campionato. Quella biancoceleste, come riporta Tuttosport, è la retroguardia meno battuta dell'ultimo mese in A. Contro Atalanta, Juventus, Pisa e Cagliari non ha infatti subito gol. I clean sheet sono già sei in totale, nei top 5 tornei d'Europa ha fatto meglio solo l'Arsenal con sette.

Una compattezza trovata una volta schierata quasi la stessa formazione ad ogni partita. Romagnoli potrebbe però non esserci a causa di un problema al flessore rimediato contro il Cagliari. Gli esami hanno escluso lesioni, ma lo staff non dovrebbe prendersi rischi: pronto Provstgaard.