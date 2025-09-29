Si è conclusa ieri la Milano Fashion Week, una settimana di totale immersione nel mondo della moda durante la quale si è cimentata anche l'Inter con il crossover di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa con Sector No Limits. L'unione di forze tra Inter e Sector ha trovato concretizzazione reale nell'edicola di Corso Venezia 5, trasformata in un inedito palcoscenico urbano: "Il Pop Up Store 'Sector x Inter'" come lo ha definito anche il club di Viale della Liberazione che parla di "progetto che ha unito stile, sport e lifestyle, trasformando un luogo storico della città in uno spazio esperienziale capace di sorprendere e connettere" come si legge sul comunicato diramato.

"Il momento più atteso si è tenuto venerdì 26 settembre, quando ha preso vita “Fashion Pre-Match”, l’evento che ha portato l’adrenalina del pre-partita nel cuore di Milano. Food-truck, dj set e divertimento hanno scandito una serata esclusiva, animata da ospiti vip, talent e amici del brand.

Tra i protagonisti Fabio Galante, che ha condiviso con il pubblico l’energia e lo spirito della serata. Un appuntamento che ha celebrato la nuova collezione di orologi dedicata all’Inter e la partnership che vede Sector No Limits Official Timekeeper del Club Nerazzurro dalla stagione 2025-26. Un progetto che ha trasformato un luogo storico della città in un hub di esperienze e connessioni, dimostrando come il futuro della comunicazione passi attraverso momenti autentici e condivisi".