Nel posticipo di Milan-Napoli, durante il programma Fuoriclasse in onda su DAZN, il dibattito si è spostato anche sull’Inter e sulla qualità del gioco espresso dalla squadra di Chivu in queste prime giornate di campionato.

A prendere posizione è stato Massimo Ambrosini, che ha promosso i nerazzurri: “Se l’Inter è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia? Potenzialmente sì. Attualmente è vero. L’Inter gioca bene perché sta continuando un progetto tecnico. A Cagliari ha ritrovato ferocia anche con trame di gioco collaudate. È quella che ha più soluzioni: gioca con due attaccanti e in Europa sono pochissime quelle che lo fanno, e ne ha quattro di livello. Luis Henrique può essere un’alternativa a Dumfries. Barella è in crescita, anche Dimarco. Lautaro ha finalmente la possibilità di respirare grazie all’ascesa di Pio Esposito, che offre caratteristiche diverse e rappresenta il gioiello più scintillante di queste prime giornate. Mi intriga tantissimo”.