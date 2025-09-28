Classe 1985, nativo di Manchester, Chris Kavanagh è l'arbitro designato per la sfida di Champions League tra Inter e Slavia Praga in programma martedì sera a San Siro. Per il fischietto inglese sarà la prima stagionale nella League Phase dopo aver diretto tre partite delle qualificazioni estive, ma soprattutto sarà in assoluto la prima volta con un'italiana. Mai, infatti, Kavanagh ha diretto nostre rappresentanti a livello di club o Nazionali.