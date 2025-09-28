Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, ha rilanciato un allarme legato alla competitività abbassata dei campionati europei rispetto alla Premier League, chiedendo a gran voce l'introduzione di un sistema di salary cap internazionale. "La Premier League sta cercando di diventare il prodotto numero uno in Europa, persino al di sopra della Champions League. Normalmente sono contrario a regolamentazioni, ma in questo caso credo sia una battaglia necessaria", ha dichiarato Carro nel corso del Future of Finance Bloomberg event a Francoforte.
Sezione: News / Data: Dom 28 settembre 2025 alle 22:57 / Fonte: Calcioefinanza.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
