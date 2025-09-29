In attesa del voto di Palazzo Marino, dove la Giunta è chiamata a votare definitivamente per definire le sorti dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Calcio e Finanza illustra i costi che Inter e Milan dovranno sostenere dopo la convenzione firmata nei giorni scorsi tra il Comune di Milano e i due club calcistici della città, circa la cifra da sostenere per l'affitto dell'impianto per l’anno 2025.

Il corrispettivo totale è stato così suddiviso, come illustra il sito esperto in materia finanziaria:

" - il 53,30% del totale del canone 'quale corrispettivo monetario ordinario annuo da pagarsi in rate trimestrali anticipate';

- il 46,70% del totale del canone come cosiddetto “corrispettivo a scomputo”, 'sostituibile tramite l’esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione o di innovazione, incluse le attività strettamente strumentali di aggiornamento catastale e di monitoraggio strutturale dello stadio'".

Per una cifra complessiva di 6.390.509,28 euro, di cui '3.195.254,64 euro a favore di F.C. Internazionale Milano Spa e 3.195.254,64 euro a favore di A.C. Milan Spa'. Considerando si tratta della quota a scomputo, la cifra invece da versare da parte dei club dovrebbe così aggirarsi intorno ai 7 milioni complessivi, per circa 3,5 milioni ciascuna per Inter e Milan". L'argomento in questione è stato negli ultimi giorni motivo di tensioni perché sia Inter che Milan sarebbero stati accusati di non aver versato circa 27 milioni per la manutenzione straordinaria.