Intervistato da Eltiempo.com, l'ex centrocampista dell'Inter, Fredy Guarin si è ancora raccontato a cuore aperto, tornando ad attraversare dolore e difficoltà vissuti per via dell'alcol: "L'alcol mi ha portato via tutto, tutti i sogni per cui avevo lottato così duramente per tutta la vita. Un giorno, tutti i miei sogni sono svaniti, la mia casa è svanita, tanti anni di lotta perché ho dato priorità a quella dipendenza", ha ammesso il colombiano.

"Quello che ho vissuto non è bello, ma oggi lo porto con forza e ci lavoro ogni giorno - continua, parlando del duro percorso di disintossicazione intrapreso -. So di non essere più lo stesso, ma attraverso il calcio ho dovuto imparare a perdere. Oggi ripenso a quel passato con amore, a quel passato doloroso... Dio mi tiene in vita perché io possa raccontarlo, perché io possa aiutare... forse avrei potuto ricevere aiuto ed essere in grado di ascoltare quelle parole e comprenderle. Dio fa cose perfette, io non mi lamento, ascolto... Mi sono sentito ispirato a raggiungere molti cuori e a dire loro di prendersi cura di sé, di stare molto attenti all'uso di droghe e alcol e di cercare aiuto perché la vita è bella".