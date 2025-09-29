Arriva ai microfoni di Sky Sport anche Cristian Chivu per pronunciarsi in vista della seconda partita di Champions League contro lo Slavia Praga.

Qual è la cosa più importante che ti porti via dalle tre vittorie di fila?

"C'è un filo sottile tra la sconfitta e la vittoria. Le prestazioni ci sono sempre state, anche contro Udinese e Juve. Poi quello che cambia è la vittoria, il livello di attenzione alzato, la voglia di dominare la partita. Questa squadra meritava quello che ha raccolto nelle ultime settimane".

Quanto è importante fare bottino pieno prima delle grandi sfide?

"Io andrei di partita in partita. Bisogna rispettare l'avversario perché abbiamo squadre forti, di qualità, che possono metterti in difficoltà e hanno voglia di fare risultato. Pensiamo allo Slavia, che è la cosa più importante".

Che caratteristiche dello Slavia vanno tenute sotto controllo?

"Hanno intensità, attaccano l'area con tanti giocatori. Sono una squadra insidiosa, fisica e di qualità; bisogna stare attenti, andare lì e fare la nostra partita cercando di togliere le loro caratteristiche e di essere dominanti".

Domani torna Sommer? E giocherà Bonny?

"Volete tutta la formazione... Sommer torna e mi fermo qui. Abbiamo un gruppo di gente valida, che lavora bene e mi mette in difficoltà nelle scelte. Che prova a dare il suo contributo, il merito è di questo gruppo che si mette a disposizione dell'allenatore e capisce i momenti. Questo fa onore a loro".

Dimarco ti ha ringraziato per il contributo di fiducia che gli stai dando. Hai fatto lo stesso con Calhanoglu?

"Il compito di un allenatore è dare fiducia, il resto è merito loro. Quello che si dice fuori conta poco, conta il lavoro che facciamo qui dal punto di vista fisico e mentale. I protagonisti sono quelli che vanno in campo, che iniziano ad alzare il livello e ad aiutare il gruppo senza essere egoisti. Più si alza il livello più si hanno buone prestazioni".