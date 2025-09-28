Mario Beretta, ex allenatore tra le altre del Siena, ha parlato di Cagliari-Inter ai microfoni di TuttoCagliari.net. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in merito alla vittoria nerazzurra: "Se guardiamo al risultato, naturalmente per il Cagliari è stato negativo. Va però detto che il 2-0 dell’Inter è arrivato alla fine, in un momento in cui i nerazzurri - pur senza aver rischiato tantissimo - erano parecchio sotto pressione. I sardi stavano producendo uno sforzo non indifferente per provare a pareggiare. In ogni caso, nelle valutazioni dobbiamo sempre tenere conto di quelle che erano le forze in campo: tutto sommato Yerry Mina e compagni hanno fatto la loro partita. Magari l’idea di Pisacane era quella di non dare punti di riferimento agli avversari".