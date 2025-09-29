Dopo alcune stagioni con difficoltà a trovare reali alternative alla coppia titolare Lautaro-Thuram in attacco, quella in corso potrebbe essere l'annata giusta per l'Inter. Come riporta Tuttosport, il duo formato dall'argentino e dal francese imperversa ormai dal '23-'24, ma uno dei talloni d'Achille è stato proprio trovare sostituti all'altezza nel turnover.

Oggi Chivu si trova con Bonny che ha già segnato contro il Torino e Pio Esposito a bersaglio sabato a Cagliari. Hanno già raggiunto il bottino di Taremi del passato campionato (1 gol), mentre Correa si era fermato a 2 e Arnautovic a 4. Solo quando aveva Lukaku assieme a Dzeko e Lautaro, Inzaghi poteva dire di avere realmente un reparto all'altezza (il quarto era Correa). Chivu, forse, può invece sorridere ed è anche per le prestazioni recenti che domani Pio Esposito è candidato a giocare contro lo Slavia Praga.