Zdeněk Houštecký, vice allenatore dello Slavia Praga, ha parlato prima della partenza del gruppo per Milano dove domani la formazione ceca è attesa dalla sfida di Champions League contro l'Inter: "Vogliamo vincere ogni partita. Questa è la terza volta che andiamo a Milano. Abbiamo fatto un 1-1 con l'Inter, dove fummo un po' sfortunati perché abbiamo subito gol nei minuti di recupero. Poi abbiamo perso contro il Milan, ma c'è stato un cartellino rosso all'inizio della partita. Crediamo che andrà meglio nella terza partita. Andiamo a ogni partita con l'obiettivo di vincere".

Come sta andando la squadra? Negli ultimi giorni, alcuni giocatori sono stati afflitti da malattie e infortuni...

"Praticamente tutti quelli sani e in rosa partiranno per Milano. Ci mancheranno Igoh e Holi, il che è un duro colpo, ma giovani come Vlčák, Zimič e Chaly stanno dimostrando di essere validi sostituti di questi leader e dovrebbero sostituirli al meglio. Abbiamo superato il problema, dovrebbe essere alle nostre spalle, quindi speriamo che ora tutto torni alla normalità".

Potrebbe essere un vantaggio aver già giocato due volte a San Siro?

"È sicuramente un vantaggio. Si sente la differenza quando si va in un ambiente completamente nuovo o quando si torna in un posto che si è già visto. Abbiamo già provato lo stadio e l'atmosfera, quindi questo può aiutare un po'".