L'esultanza di mister Chivu, dopo il 2-0 di Francesco Pio Esposito, è diventata virale sui social. Il tecnico nerazzurro si è lasciato andare, scagliando a terra con forza una bottiglietta ed esultando in maniera veemente.

Qualcosa di simile si era già visto con la Juventus dopo il 3-2 di Thuram, prima della rimonta bianconera. Negli ultimi giorni però Chivu è diventato protagonista nel mondo Inter, emergendo come capopopolo nerazzurro.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport prima la difesa a spada tratta di Lautaro ad Appiano, con quel “altrimenti andate a Milanello”, e poi con l’esultanza per il giovane Pio. C'è un filo che lega il tecnico nerazzurro e il giovane centravanti. "Il 15 febbraio 2023, sempre a Cagliari, Chivu diede a Esposito la fascia di capitano della Primavera e il 94 nerazzurro lo ripagò con una tripletta. Aveva 17 anni e un pugno di mesi. A distanza di un paio di primavere ha segnato il primo gol in Serie A nella stessa isola dove dimostrò all’attuale allenatore nerazzurro di essere un giovane adulto", si legge nella Rosea.