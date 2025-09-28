Prima dell'inizio del match di San Siro contro il Napoli, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha risposto nuovamente alle domande su San Siro poste da DAZN, alla vigilia del Consiglio Comunale decisivo per approvare la delibera sul nuovo impianto: "Domani mi auguro sia la fine di un lungo percorso che ho iniziato tanti anni fa, credo che domani il Consiglio Comunale prenderà una decisione saggia e varerà una decisione saggia per i due club e per il calcio italiano. Un passaggio fondamentale che mi auguro che domani avverrà".

Ma che aria si respira nel club? "Siamo fiduciosi perché se dovessero sollevarsi problemi perderemmo tutti: squadre, Milano, l’Italia, il calcio italiano. Non vedo chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo". Scaroni ha poi chiarito il discorso sulla proprietà: "Per quanto riguarda il Milan è molto semplice. Il Milan è di proprietà di RedBird che è di proprietà del signor Gerry Cardinale che vediamo spesso e che conosciamo un po’ tutti. Il tema della trasparenza non riesco a capirlo. Per quanto riguardo l’Inter parleranno loro, ma la loro situazione è analoga alla nostra".