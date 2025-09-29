Al termine della gara contro il Cagliari, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha risposto ad una domanda posta da RAI Sport su Pio Esposito, autore del gol del definitivo 2-0: "Lo abbiamo visto tutti che qualità ha, lo state riconoscendo anche voi. Sono felice del suo primo gol, si è sbloccato; ora può darci una grande mano sia qui che in Nazionale perché ha caratteristiche uniche. Però deve stare tranquillo, ha 20 anni; sicuramente è già pronto ma deve lavorare e tenere i piedi per terra".