Dopo le dichiarazioni di Cristian Chivu e Federico Dimarco, spazio anche agli avversari dell'Inter di domani. Intervenuto in conferenza stampa, in diretta da San Siro, l’allenatore dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky. Di seguito le sue parole.

Che sensazione è essere a San Siro?

"Questo è un colosso del calcio e sono grato per essere qui, anche pensando a quello che abbiamo fatto qui. Vogliamo dimostrare sul campo quello che abbiamo già dimostrato. L'ultima volta qui al ventisettesimo minuto abbiamo preso un rosso e ogni partita è una storia a sè".

Cosa si aspetta dalla nuova Inter?

"Credo che sia abbastanza simile l'Inter come stile. Ci sono caratteristiche simili. Stiamo parlando dei migliori giocatori mondiali. Non posso sottolineare solo una o due cose. Ci sono tante cose da dire. Prima c'era Lukaku ora Thuram e le caratteristiche sono simili. Impiegano giocatori nuovi ma sono una squadra molto complessa da affrontare. Hanno armi super potenti. Sono forti in contropiede e su palla inattiva. Davvero sono una forza complessa".

Cosa dovete migliorare rispetto al Bodo?

"Dobbiamo essere più organizzati nel finale di partita. Abbiamo fatto dei cambiamenti bisogna anche di non lasciare tutto in mano ai leader. Tutti devono dare il loro contributo e dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco. Dipende anche da quello che succederà".

Come sta fisicamente la squadra?

"Spero che i giocatori che hanno preso il virus stiano meglio. Dovremo aspettare la guarigione di certi giocatori come Staniek e dobbiamo capire se potremo avere tutti i titolari. Sarà simile al match contro il Dukla".

Avete studiato il match dell'Udinese?

"L'abbiamo vista e studiata la partita dell'Udinese. Cercheremo di fare il nostro meglio".

Cosa direbbe ai giocatori giovani domani?

"Non stanno tremando. I ragazzi che arrivano allo Slavia fanno il loro percorso ed è importante. Sono molto felice per i giovani della squadra che hanno uno stile di gioco che potrebbe servire. Ci prepariamo molto per Lautaro Martinez. La cosa più difficile è mantenere la concentrazione. Spero che domani saremo in grado di concentrarci su noi stessi. Speriamo di fornire una prestazione significativa. Vedo solo cose positive".

Come sta Ogbu?

"Non credo che l'infortunio lo terrà fuori tanto tempo. Purtroppo ha avuto una ricaduta. Penso che anche con la pausa, spero almeno, si possa recuperare prima. Abbiamo bisogno di lui".

Cosa si aspetta domani?

"Noi dobbiamo superare i nostri limiti. Sappiamo di giocare con la squadra che ha giocato la finale di Champions League e dovremo superare i nostri limiti. Bisogna lottare. Una partita del genere è una cosa bellissima per noi. Non sappiamo cosa aspettarci ma le nostre condizioni sono cambiate. Penso che tutto sia possibile perché tanti giocatori arrivati dal nulla ora giocano la Champions League. Questo è un grande test ma cerchiamo di fare il nostro meglio in ogni fase di gioco".