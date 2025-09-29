È già vigilia di Champions League in casa Inter. Ieri scarico, oggi il gruppo tornerà ad allenarsi puntualmente in vista dello Slavia Praga. Previsti alcuni cambi nell'undici di partenza rispetto al successo di Cagliari.

Tra i pali - secondo il Corsport - dovrebbe esserci Sommer. In difesa si rivedrà Acerbi, mentre sulle corsie esterne riecco Dumfries e Dimarco, entrambi subentrati in Sardegna. A centrocampo, scalpitano Sucic e Frattesi. E morde il freno anche Bonny, che ormai ha smaltito il problema alla caviglia della scorsa settimana e spera di spuntarla nel ballottaggio con Esposito per determinare l’uomo che potrebbe far rifiatare uno tra Lautaro e Thuram.