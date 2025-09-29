Il primo gol in Serie A di Francesco Pio Esposito, realizzato nella vittoria dell’Inter a Cagliari, ha acceso i riflettori sul giovane attaccante nerazzurro. In tanti lo hanno paragonato a grandi centravanti del passato, ma negli studi di Sky Sport il conduttore Fabio Caressa ha voluto spegnere sul nascere ogni entusiasmo eccessivo.

"Pio Esposito? Dico soltanto: piano - ha esordito -. Siamo abituati a fare questo giochino, mi ricorda più Vieri, mi ricorda più questo... Va benissimo. Però poi piano: sicuramente è un forte giocatore, è giovane, aspettiamo un attimo".