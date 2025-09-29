Lunedì importante in casa Inter. Oggi la vigilia della sfida di Champions contro lo Slavia Praga a San Siro, le ultimissime di formazione in attesa degli aggiornamenti da Appiano. Giornata decisiva anche per il futuro di San Siro con la votazione del Consiglio Comunale di Milano.

Data: Lun 29 settembre 2025
Raffaele Caruso
