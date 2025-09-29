Allenamento aperto ai media per i canonici quindici minuti stabiliti dalla UEFA che regala perle quello andato in scena questa mattina ad Appiano Gentile alla vigilia dell'euro-gara di domani contro lo Slavia Praga. Le varie attività della vigilia previste per la giornata di oggi partono dalla Pinetina, dove questa mattina la squadra di Cristian Chivu si è allenata sotto gli occhi dei cronisti presenti e dove nel primo pomeriggio parleranno l'allenatore interista e Federico Dimarco, giocatore incaricato a presentare la sfida di domani contro i cechi. Durante la sessione di stamattina, tenutasi sotto gli attenti occhi e obiettivi dei media, non sono mancate le chicche di colore: se il tuffo di Marcus Thuram in mezzo ai palloni è ormai un'immancabile tradizione del day before i matches di Champions League, altrettanto immancabile è il Barella's show. Il centrocampista nerazzurro, tra i più fondamentali degli uomini di Chivu, è anche tra i più burloni del gruppo e non fa niente per nasconderlo.

Il sardo non le ha mandate a dire a capitan Lautaro che nel torello di oggi ha fatto un po' di confusione, scatenando 'l'ira' e l'ironia del vice-capitano che ha iniziato a inveire con parole e plateali cenni di nervosismo contro l'argentino. Ovviamente il tutto condito da risate, colpevoli di aver malcelato l'umorismo dietro l'esacerbata arrabbiatura del 23 interista che insieme al Tikus si diverte a 'bullizzare' il Toro. Mentre Palacios intanto si becca un tunnel da Sucic...