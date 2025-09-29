"Il commissario stadi è stato designato venerdì e ora ci sarà un percorso rapido per la sua nomina. Il suo lavoro è già cominciato e questa settimana si vedrà con me, la federazione e la UEFA. C'è poco tempo e va usato bene, ma Sessa ha l'autorevolezza per entrare in corsa, dopo la sua nomina non ci sono più alibi". Queste sono le parole del Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento Be Active allo Stadio dei Marmi.

Abodi che poi torna sull'ipotesi di vedere Milano fuori dalle città che ospiteranno gli Europei del 2032: "É un rischio che oggi stiamo correndo. Mi aspetto che per San Siro ci sia quella capacità di trasformazione sostenibile che c'è stata per la città perché la componente sportiva è rimasta indietro rispetto alla trasformazione urbana".