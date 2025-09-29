Tutti a disposizione per Cristian Chivu nella seduta di allenamento di questa mattina al BPER Training Centre in Appiano Gentile, dove l'Inter sta preparando la partita di Champions League di domani sera contro lo Slavia Praga. Dopo una prima fase di riscaldamento, ecco il classico torello in cui Marcus Thuram si è distinto per un costante chiacchiericcio tra le risate generali a conferma del clima disteso che si vive in casa nerazzurra. Lavoro a parte in un altro campo per i portieri.

A seguire il filmato del nostro inviato Simone Togna. 

VIDEO - Arriva lo Slavia Praga, Inter in campo per la rifinitura
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 29 settembre 2025 alle 11:47
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
