Nel corso del suo intervento a Pressing, Riccardo Trevisani ha avuto modo di elogiare il comportamento di Cristian Chivu in questo avvio di stagione. "Sta facendo tante piccole cose. Credo che la paura sia stata quella di non stravolgere, l'Inter ha giocato benissimo per quattro anni. Ma ci mette delle cose. A Torino toglie Lautaro e Barella al 60', poi aspetta una partita e lancia Josep Martinez. Ha 18 partite in Serie A per cui calma, però sta facendo le cose bene".

"La gestione di Pio Esposito è eccellente - prosegue Trevisani - e non è facile in un momento in cui non c'è un meme al minuto sul ragazzo. Non ha paura di rischiarlo e infatti quando ha segnato ha esultato più che sul 3-2 di Thuram a Torino. Pio Esposito o Camarda? A fine campionato finirà sette gol a sei per Pio Esposito".