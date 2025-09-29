Non le ha certo mandate a dire Karl-Heinz Rummenigge nel commentare la cessione al Newcastle di Nick Woltemade, il giovane attaccante della Nazionale tedesca pagato dai Magpies la bellezza di 90 milioni di euro. Una somma che Kalle ritiene a dir poco esagerata e lo fa capire in modo netto parlando nel corso del programma 'Blickpunkt Sport' di BR: "Bisogna anche avere un'opinione autentica sulle cose. Perché è l'unico modo per essere riconosciuti in modo credibile, sia internamente che esternamente. Sarò onesto: quando è emersa questa storia con Woltemade e poi la richiesta da Stoccarda, io, così come Uli Joeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen e Max Eberl, abbiamo detto: gente, stiamo lentamente arrivando a un livello che semplicemente non trovo più accettabile. Non dovremmo soddisfare ogni richiesta per rendere felice qualcuno, soprattutto i finanziatori dello Stoccarda".

Poi, arriva il carico: "Non posso che congratularmi con quelli di Stoccarda per aver trovato – userò le virgolette – un idiota che ha pagato così tanti soldi. Perché a Monaco di Baviera non lo avremmo certo fatto!".