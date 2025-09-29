Giovanni Galli commenta a Radio Anch'io Lo Sport quanto visto ieri sera nella partita tra Milan e Napoli al Meazza. "La mano di Allegri si vede perché la squadra ha acquisito capacità di lettura, è vero che sono arrivati giocatori come Modric che è straordinario - dice Galli -. Un Milan concreto, pochi fronzoli. La squadra è solida, consapevole dei suoi pregi e difetti per cui può essere la grande sorpresa della stagione. Anche il Napoli è forte, ha preso il secondo gol quando stava riprendendo in mano le redini della partita. Ha padronanza e consapevolezza dei suoi mezzi. Per me Milan e Napoli hanno qualcosa in più anche dell'Inter e della Roma che mi sta sorprendendo".

Galli spiega anche perché non avere le coppe europee sarà un forte vantaggio per i rossoneri. "Quando siamo arrivati due volte in finale di Champions col Milan abbiamo fatto nove partite. Adesso nove partite sono il primo girone e quella dopo. Le coppe europee sono 20-22 partite, è logico che ti porta via energie. Non è tanto lo sforzo fisico, ma è l'adattamento a due metri diversi. Un conto è il nostro campionato e un conto è andare ad Astana o a San Pietroburgo. Ti devi adattare, c'è la preparazione di una partita, anche su parametri arbitrali diversi. Non è la fatica fisica, è quella mentale di dover ogni volta resettare".