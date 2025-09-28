L'Inter non ha mai fatto venire meno la fiducia in Cristian Chivu e non ha mai contattato altri allenatori nel momento in cui la situazione del tecnico rumeno si era fatta delicata. Lo garantisce Fabrizio Romano dal proprio canale Youtube, dove parla anche dell'ultimo arrivato in casa nerazzurra, quel Manuel Akanji impostosi rapidamente come perno della nuova difesa dell'Inter avendole giocate praticamente tutte dal suo arrivo. Akanji che si è calato da subito nel progetto tattico di Chivu e per il quale l'Inter ha intenzioni molto chiare: al di là delle condizioni poste nel contratto col Manchester City, l'idea in Viale della Liberazione è quella di operare l'acquisto a titolo definitivo.

Akanji è arrivato all'Inter in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ma la volontà è quella di contare su di lui anche in futuro. Perché tatticamente è visto bene come terzo difensivo oggi e come centrale di difesa in un domani, per le sue caratteristiche. L'Inter vuole tenerlo assolutamente, anche perché il piano originale era quello di prenderlo a parametro zero nel 2026, quindi prima dell'intenzione di prenderlo negli ultimi giorni in prestito liberando Benjamin Pavard. L'elvetico, dal canto suo, ha deciso di aspettare l'Inter respingendo altre eventuali proposte in prospettiva giugno 2026 ma è stato esaudito in anticipo nella sua volontà di andare in Italia.