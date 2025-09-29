Josef Husbauer era in campo nel settembre del 2019 a San Siro quando lo Slavia Praga riuscì a strappare un punto all'Inter nel primo match del girone di Champions League. Oggi, ai microfoni di Sport.cz, Husbauer, meteora del Cagliari nel 2015, ricorda quella serata: "Non avevamo nulla da perdere. Un punto era un enorme successo. Quando siamo andati in vantaggio a San Siro, giocavamo di più con una difesa più sicura. Lo Slavia con il Bodo/Glimt, invece, ha cercato di più la vittoria, spingeva di più. Purtroppo, però, ne ha pagato il prezzo facendosi rimontare due gol".

Cosa deve aspettarsi lo Slavia Praga domani?

"Una partita molto difficile. L'Inter ha una squadra di qualità ed esperienza. Alcuni giocatori giocarono contro di noi già sei anni fa. Ci sarà anche un'atmosfera tempestosa. San Siro assorbirà tutti. Ricordo quando ci giocai con il Cagliari. Lo Slavia non avrà vita facile, ma è anche un'esperienza enorme".

Uno dei giocatori menzionati è Lautaro Martínez.

"Esatto. Era già pericoloso allora. È veloce, forte e sgradevole nei duelli. Ora avrà ancora più esperienza. D'altra parte, non ha più Romelu Lukaku con sé, con il quale ci hanno creato molti problemi, soprattutto nella gara di ritorno. Tuttavia, lo Slavia deve stare molto attento con Martínez. Ha giocato alla grande contro di noi, ora sarà di nuovo uno dei giocatori chiave".

Quando pensi a quel duello a San Siro, a cosa ti viene in mente?

"Sicuramente un'esperienza fantastica. Era la prima partita dello Slavia in Champions League dopo molto tempo. Abbiamo giocato in uno stadio grande e prestigioso. Siamo usciti senza nulla da perdere, abbiamo giocato con calma e siamo persino passati in vantaggio. Alla fine abbiamo subito gol, ma anche il pareggio è stato un grande successo per noi. Lo ricordo con molto affetto".

Stavi per segnare, ma alla fine la palla è andata a Peter Olayinka.

"Vero. Ricordo che la palla mi è apparsa davanti e stavo per concludere. Ma Peter era in una posizione migliore, quindi l'ho lasciata a lui".

Se dovessi indovinare come andrebbe a finire la partita di martedì tra Slavia e Inter?

"Tiferò per lo Slavia, è fuori discussione. Mi aspetto una battaglia durissima, ma credo che possano segnare. Potrebbe facilmente finire di nuovo 1-1".