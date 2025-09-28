Lautaro Martinez e Federico Dimarco sono i due nerazzurri premiati come migliori in campo dalle pagelle di Tuttosport. È 7 il voto che strappano il capitano nerazzurro e il laterale mancino, autori di un gol e di un assist nella vincente trasferta in Sardegna contro il Cagliari. Luis Henrique e Frattesi sono invece gli unici due insufficienti e non vanno oltre il 5,5.

Martinez 6 Tante giocate di piede, ringrazia il palo su Folorunsho.

Akanji 6.5 Diversi interventi tempestivi.

De Vrij 6 In gestione su Belotti, qualche grattacapo con Seba Esposito.

Bastoni 6.5 Dopo gare più bloccate, torna a spingere e il risultato è immediato, con lo splendido cross per la testa di Lautaro.

Luis Henrique 5.5 Parte propositivo, poi si spegne, anche perché l’Inter va soprattutto a sinistra. Dumfries (27' st) ng.

Barella 6 Più trequartista di destra che mezzala, dà il via all’azione dello 0-1. Poi alterna buone cose a palle perse e cala. Ammonito, esce. Frattesi (19’ st) 5.5 Fa arrabbiare Chivu perché non copre a dovere.

Calhanoglu 6.5 Ordinato, gestisce i ritmi dall'inizio alla fine. E colpisce un palo.

Mkhitaryan 6.5 Dopo l’esclusione col Sassuolo, si mostra assai brillante e pure lui scheggia un palo.

Carlos Augusto 6 Fra i più in forma del momento, spinge, anche se non fa male. Sostituito perché ammonito. Dimarco (1’ st) 7 Imprime subito un’accelerazione dal suo lato, fra tiri e assist (come quello per lo 0-2 di Pio Esposito). E questa volta incide anche dietro, evitando l’1-1 chiudendo alla grande su Borrelli solo davanti a Martinez.

Thuram 6.5 Quando accelera, spacca il Cagliari. Nella ripresa si crea una grande occasione, ma trova Caprile, poi ne cicca un’altra. P.Esposito (19’ st) 6.5 Il primo gol in A a premiare un’altra prestazione di sostanza, con sponde e falli guadagnati.

Lautaro 7 Il capitano torna titolare e contro la sua vittima preferita non può che segnare. Poi prova "piena".

All. Chivu 6.5 Prestazione convincente, manca però ancora il colpo del ko.