"A Cagliari l'Inter è stata nettamente superiore, non c'è stata partita. Se i giocatori sono con la testa al 100% sono ancora in lotta per il campionato". E' l'opinione espressa da Christian Panucci durante il suo intervento a Pressing, ieri sera, analizzando la prova offerta dai nerazzurri in Sardegna in casa dei rossoblù.