Il Milan vince lo scontro diretto con il Napoli: finisce 2-1 a San Siro. L'avvio dei rossoneri è furente perché il Milan passa in vantaggio con la grande giocata di Pulisic, che sguscia via a due avversari sulla fascia sinistra e offre a Saelemaekers il più facile dei tap-in. Il Napoli crea gioco, ma in ripartenza è ancora il Milan a pungere con il timbro di Pulisic. Nel secondo tempo Estupinan viene espulso per fallo da rigore su Di Lorenzo: dal dischetto De Bruyne accorcia le distanze. Finale di assedio per il Napoli e sofferenza per i rossoneri: Neres colpisce una traversa clamorosa, non basta agli ospiti per pareggiare i conti.