"I risultati hanno dato una classifica migliore all'Inter, ma anche una consapevolezza diversa. L'Inter fino a Cagliari non aveva mai dato l'impressione di essere padrona quando passava in vantaggio, ieri è stata più autoritaria".

Esordisce così Serse Cosmi negli studi di Sportmediaset nel commentare la vittoria dell'Inter a Cagliari. "Ha rischiato in un momento della partita, però la prestazione è stata positiva - le sue parole -. Così come sono state positive le scelte di Chivu. Ora si è avvicinata al vertice, dipende anche dai risultati di oggi, ma l'Inter questa settimana ha fatto quello che doveva fare".