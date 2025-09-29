Tre vittorie di fila e segnali di crescita a livello generale: l'Inter di Chivu sembra iniziare a prendere forma come sottolinea pure il Corriere dello Sport. Si può dire con ragionevole certezza che quella vista a Cagliari sia stata fin qui la versione migliore del nuovo corso tra approccio corretto, manovra fluida e di qualità e grande produzione offensiva.

Il quotidiano romano ha notato anche una linea alta, capace di non far allungare la squadra e favorire la riaggressione immediata. Crescente pure la condizione fisica, certificata in particolare dalle prestazioni di Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, il motore della squadra. Cosa è mancato? Secondo il quotidiano romano, l'Inter pecca ancora in cattiveria sotto porta: troppi i gol falliti, con il rischio conseguente di rimettere in gioco un avversario alle corde.

Pian piano, invece, si stanno inserendo tutti i nuovi. Akanji è l'eccezione, visto il curriculum: gli altri, da Sucic a Esposito, stanno entrando costantemente nelle rotazioni e in Sardegna anche Luis Henrique ha avuto la sua occasione. "All’appello manca solo Diouf, ma presto verrà pure il suo turno", si legge.