Tutti gli ultimi aggiornamenti dal BPER Training Centre in Appiano Gentile e qualche indicazione sulla possibile formazione dell'Inter contro lo Slavia Praga. In vista dell'impegno in Champions League di domani sera al Meazza, la squadra nerazzurra sta lavorando nel proprio quartier generale.

A seguire il servizio di Simone Togna.

Il servizio da Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Slavia Praga
Sezione: Web Tv / Data: Lun 29 settembre 2025 alle 12:28
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print