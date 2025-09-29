La Repubblica torna oggi sul tema della votazione che attende oggi il Consiglio Comunale di Milano sulla vendita di San Siro. La maggioranza conta su 23 consiglieri sicuramente favorevoli, c'è fiducia nel "sì" dell'indecisa Monica Romano, mentre non si sa ancora cosa voterà il capogruppo della lista Sala, Marco Fumagalli

Se si arriverà a 25 consiglieri favorevoli non ci sarà bisogno di altre conte, altrimenti potrebbe diventare determinante il centrodestra. Qualora l'opposizione dovesse uscire dall'aula, i 23 favorevoli di cui sopra sarebbero sufficienti a prescindere. In caso contrario, potrebbe essere forte la tentazione del centrodestra di far andare sotto la giunta.

