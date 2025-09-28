È capitan Lautaro il migliore della classe nerazzurra nel test del weekend in casa del Cagliari. Il capitano dell'Inter che s'infiamma e carica appena vedere rossoblu trascina la squadra per più di un'ora di partita: fa 12 gol su 12 partite e ferisce mortalmente la squadra di Pisacane: "Dategli la combinazione e aprirà la cassaforte" si legge nel giudizio della Gazzetta dello Sport che dà all'argentino un 7 in pagella che condivide con il padrone di casa Nicolò Barella baciato dal vento di casa di Casteddu che lo risveglia dal "torpore delle ultime settimane" anche se esce tra i clamorosi fischi della squadra che lo ha visto crescere. Medesimo voto anche per l'altro marcatore di serata Pio Esposito che trova il primo gol in Serie A, essenziale a spegnere il furore del Cagliari" e vince il derby col fratello. Stesso voto anche per il subentrante Dimarco, che prende il posto di Carlos Augusto e si rivela squillante e fondamentale.

Mezzo punto in meno per i vari Bastoni, De Vrij, Calhanoglu e anche Chivu che "libera la sua gioia sul 2-0 di Pio che entra al momento giusto per abbattere l'ansia. Azzecca tutti i cambi, leggendo le soluzioni. E non prende gol. La terza vittoria di fila lo rafforzerà". Sei politico per Pepo Martinez, Akanji, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram e Frattesi. Peggiore in campo è per la Rosea Luis Henrique, al quale dà un 5: "Timido, spaurito. Tatticamente deve ancora essere addestrato".