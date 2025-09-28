Non è riuscito a conquistare punti il Cagliari nella sfida dell'Unipol Domus contro l'Inter. Dopo la battuta d'arresto dei sardi, il trequartista Gianluca Gaetano ha voluto rinfrancare l'ambiente in vista dei prossimi obiettivi della squadra di Pisacane: “Sempre a testa alta”, ha evidenziato Gaetano in un post pubblicato su Instagram.