Archiviata la trasferta di Cagliari con una vittoria, l'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League con l'obiettivo di dare contonuità al successo contro l'Ajax nella prima giornata della fase campionato. Martedì 30 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00, i nerazzurri affronteranno a San Siro lo Slavia Praga. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 29 settembre.

Ore 11:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 17:00 Conferenza Stampa ufficiale Slavia Praga | Stadio San Siro, Milano

Ore 18:00 Allenamento Slavia Praga | Stadio San Siro, Milano

