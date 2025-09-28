La sfida in Champions League tra Inter e Slavia Praga non è un inedito: le due squadre si sono incontrate infatti nella fase a gironi della stagione 2019-2020. All'andata a San Siro i nerazzurri di Antonio Conte furono fermati sull'1-1, con Nicolò Barella che trovò nel finale il gol del pareggio per la squadra di casa, il suo primo con la maglia dell'Inter; al ritorno a Praga, invece, fu vittoria Inter per 3-1 con doppietta di Lautaro Martinez.

L'Inter ha perso solo una delle nove partite contro squadre ceche a fronte di sei vittorie e due pareggi. Ha vinto le ultime quattro, la più recente delle quali per 1-0 in casa dello Sparta Praga alla settima giornata della scorsa stagione. I nerazzurri sono imbattuti nelle quattro partite casalinghe contro squadre ceche.