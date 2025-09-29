A San Siro con tanta voglia di stupire. Così si presenta Lukas Provod, fantasista dello Slavia Praga, alla vigilia della gara di Champions League contro l'Inter. Parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Provod ha già un messaggio per Stefan de Vrij, col quale pare condividere una passione: "Non sapevo suonasse il pianoforte come me. Vorrà dire che a fine partita gli chiederò dei consigli. Magari dopo aver vinto a San Siro. Puntiamo all’impresa…”.
Quando ha iniziato a suonare?
“Durante l’infortunio. È stato un modo per staccare e concentrarmi, pensare ad altro, guardare avanti e non alla sofferenza. Il piano mi rilassa molto, aiuta a spazzare via lo stress derivante dal calcio"..
Un argomento di conversazione con De Vrij.
“Cercherò di chiedergli qualche suggerimento”.
Inter-Slavia Praga sarà Davide contro Golia.
“Sì, noi siamo Davide e lo sappiamo, ma abbiamo già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque in Europa. Quindi, stessero attenti. Faremo di tutto per rendere la vita difficile ai nerazzurri”.
Qual è la vostra forza?
“Avere un mix di giovani forti e giocatori esperti. In una parola: gruppo. Alla guida c’è Trpisovsky, l’allenatore migliore del Paese. Ciò che lo rende speciale è la sua filosofia: pone l’accento sull’intensità, sul pressing e sui rapporti coi giocatori”.
Un giocatore dell’Inter che la ispira?
“Direi Barella, soprattutto per la sua mentalità e l’impegno”.
E un calciatore italiano per cui stravede?
“Andrea Pirlo. Non serve spiegare perché”.
È vero che nel 2024 lei stava per arrivare in Serie A?
“Mi voleva l'Empoli, ma lo Slavia non mi ha lasciato andare e ho rinnovato il contratto. Direi che è andata bene".
Chi vince domani?
"Spero noi, non sottovalutateci".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 17:27 Capello: "A Monaco Inter amorfa e senza cuore, non me l'aspettavo. E mi ha tolto un record"
- 17:13 San Siro, dibattito in Consiglio al via. Forza Italia si astiene: "Per non condannare Milano e i milanesi"
- 16:59 Sensi-Anorthosis, presto l'annuncio. La portavoce Markou: "Test medici superati, questo il suo contratto"
- 16:45 Coraggio, empatia e pazienza: gli ingredienti del cambiamento. Chivu si prende responsabilità ma anche meriti
- 16:32 Dimarco a ITV: "Sto ritrovano la fiducia persa in questi mesi. Lavoro per cercare la forma migliore"
- 16:17 Chivu a ITV: "A San Siro qualunque avversario vuole fare bene. Lo Slavia Praga può metterci in difficoltà se..."
- 16:03 C'è una ThuLa anche nel volley: Michieletto e Romanò si caricano con le esultanze di Thuram e Lautaro
- 15:49 San Siro, il Comune di Milano approva le cifre d'affitto per il 2025: ecco quanto dovrà esborsare l'Inter
- 15:34 Bookies - Inter-Slavia Praga, la vittoria nerazzurra una delle quote più basse del turno
- 15:20 De Vrij-SEG, per la Corte Suprema il processo è da rifare. Congelato il risarcimento per il calciatore
- 15:05 Slavia Praga, la sfida di Provod: "A San Siro per l'impresa. Poi chiederò consigli di pianoforte a De Vrij"
- 14:52 Rummenigge la tocca piano: "Bravo Stoccarda, ha trovato l'idiota che ha pagato Woltemade"
- 14:37 Abodi: "Euro 2032 senza Milano? Rischio che stiamo correndo. Auspico che lo stadio si trasformi"
- 14:32 Chivu in conferenza: "Se i miei titolari non fossero ventidue sarei io scarso. Ecco cosa mi stupisce di loro"
- 14:23 Inter e Sector protagonisti alla Milano Fashion Week: Galante tra gli ospiti d'onore
- 14:14 Dimarco in conferenza: "Ho capito di non aver reso come in passato, ora sto recuperando. Con Chivu..."
- 14:08 L'ex Slavia Praga Husbauer pronostica: "Domani contro l'Inter potrebbe finire di nuovo 1-1"
- 14:00 Chivu a Sky: "Abbiamo meritato quanto raccolto nelle ultime settimane. Domani tornerà Sommer"
- 13:50 Dimarco a Sky: "Io ho sempre dato il 100%. Poi giocare 90 minuti e non 60 ti aiuta a crescere di condizione"
- 13:40 videoL'Inter U23 vola, battuto anche il Lumezzane con super Spinaccè: gli highlights
- 13:26 Slavia Praga, Schranz: "Mi piacerebbe segnare di nuovo a San Siro, magari con un risultato migliore"
- 13:11 Ambrosini: "L'Inter sta continuando il progetto tecnico, grazie a Esposito Lautaro può rifiatare"
- 12:57 Berti: "Ai miei tempi il VAR sarebbe stato un problema, in campo ci dicevamo e facevamo di tutto"
- 12:50 videoBarella cervello, anima e 'scompiglio' di questa Inter: il sardo bacchetta Lautaro in allenamento
- 12:43 Houštecký, vice all. Slavia Praga: "Sarà la nostra terza volta a San Siro, stavolta andrà meglio"
- 12:28 videoTutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione
- 12:14 Adani: "L'Inter cambia allenatore ma non le idee. Dal mercato giocatori per rinfrescarle"
- 12:00 Blanc esonerato dall'Al-Ittihad, due ex Inter in corsa per la successione
- 11:47 videoRifinitura pre-Slavia Praga, tutti a disposizione di Chivu. Solito show di Marcus Thuram nel torello
- 11:30 Bastoni alla RAI: "Pio Esposito ha caratteristiche uniche. Ora però deve stare tranquillo"
- 11:16 CONVINCE e torna a far PAURA: riecco l'INTER. Quanti CAMBI con lo SLAVIA? Ore DECISIVE per SAN SIRO!
- 11:02 Trevisani: "Su Pio Esposito un meme al minuto: Chivu perfetto. E ci sta mettendo anche altre cose"
- 10:48 Caressa frena su Esposito: "Giovane e forte, ma andiamo piano. Presto per i paragoni con Vieri"
- 10:34 Inter, grave lutto per Javier Zanetti: è morto il padre Rodolfo
- 10:20 Panucci: "Cagliari-Inter? Non c'è stata gara. Se i giocatori ci sono con la testa..."
- 10:06 Galli: "Lotta Scudetto, Milan e Napoli davanti all'Inter. Coppe europee? Ai miei tempi erano nove partite..."
- 09:52 La Repubblica - Voto per San Siro, i due consiglieri in bilico possono fare la differenza: la situazione
- 09:38 TS - San Siro, oggi il Consiglio. Anche col sì, tempi strettissimi per il rogito perché...
- 09:24 TS - Chivu punta sui Fab Four in attacco. E Pio Esposito si candida per la Champions
- 09:10 CdS - Prende forma l'Inter di Chivu: tattica, condizione e rotazioni. Manca solo Diouf
- 08:56 CdS - Verso lo Slavia Praga: previsti diversi cambi nell'undici di partenza
- 08:42 GdS - Lautaro, Calhanoglu e Barella: la vecchia guardia è tornata a trascinare dopo un'estate di passione. E l'Inter fa di nuovo paura a tutti
- 08:28 GdS - Chivu sgasa e supera anche l'ultimo Inzaghi. E quel "made in Inter"...
- 08:14 GdS - Nuovo San Siro, oggi il dentro o fuori: si vota in Comune. San Donato prima alternativa
- 08:00 GdS - Chivu, il lavoro paga: il turnover funziona, altri 5 cambi previsti contro lo Slavia Praga
- 00:00 Pio, era solo questione di tempo. Sofascore cosa dice?
- 23:54 Napoli, Conte: "De Bruyne? Se era contrariato non per il risultato ha trovato davanti la persona sbagliata"
- 23:40 Udinese furiosa dopo il ko contro il Sassuolo, il dg Collavino: "Ci spieghino il VAR, interventi ingiustificati"
- 23:26 Milan, Allegri non si sbilancia: "Fatto un passettino in avanti, ma siamo ancora all'inizio"
- 23:23 Lumezzane-Inter U23, le pagelle - Scintillante prova di Spinaccé, Calligaris sempre più convincente
- 23:12 Inter-Slavia Praga nel ricordo della 'prima' di Barella. Bilancio positivo contro le squadre ceche
- 22:57 Il CEO del Bayer Leverkusen lancia l'allarme: "La Premier vuole superare la Champions. Serve un salary cap"
- 22:45 Milan, vittoria in dieci e con grande sofferenza: Saelemaekers e Pulisic stendono il Napoli
- 22:40 L'Inter U23 non si ferma più: vittoria anche a Lumezzane per 1-2, decide la doppietta di Spinaccé
- 22:28 Cagliari, Gaetano guarda oltre dopo il ko casalingo con l'Inter: "Sempre a testa alta"
- 22:14 Beretta inquadra la prova dell'Inter a Cagliari: "Il secondo gol nel momento più difficile, e l'idea di Pisacane..."
- 22:00 La Champions League sorride all'Inter: a San Siro i nerazzurri non perdono da tre anni
- 21:45 Atletico Madrid, Simeone emozionato: "Stagione iniziata in modo complicato, ora sensazione meravigliosa"
- 21:31 Grande prova di Akinsanmiro, Gilardino lo elogia: "Superlativo in tutto, come Touré"
- 21:17 Delprato avvisa il Parma: "Il Torino ha incontrato subito squadre come l'Inter, è normale non avere tanti punti"
- 21:03 Cosmi promuove l'Inter: "A Cagliari più autoritaria, dai risultati una classifica migliore e una consapevolezza diversa"
- 20:49 Mazzola superato e non solo, Lautaro è una sentenza contro il Cagliari: 12 gol in 12 sfide contro i rossoblù
- 20:34 Napoli, il DS Manna manda un messaggio: "Ci sono squadre forti, ma noi vogliamo difendere lo Scudetto"
- 20:21 Scaroni: "Fiduciosi su San Siro, domani fine di un percorso. Le proprietà? Inter e Milan in situazioni analoghe"
- 20:07 Camarda segna il primo gol in Serie A e salva il Lecce: è 2-2 contro il Bologna al Via del Mare
- 19:58 Stasera Lumezzane-Inter U23: ecco come vederla gratis
- 19:52 Inter-Slavia Praga, partita speciale per l'arbitro inglese Kavanagh: sarà la prima volta in Italia
- 19:38 Guarin torna a parlare dell'alcolismo: "Mi ha tolto tutto. Ma oggi lo porto con forza e ci lavoro ogni giorno"
- 19:23 Assemblea generale ONU, Javier Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano
- 19:10 Più di un difensore, super avvio di Bastoni: solo Grimaldo ha fatto meglio nei campionati top d'Europa