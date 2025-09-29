È Fabio Capello il protagonista della nuova puntata del podcast di Alessandro Cattelan 'Supernova'. Un lungo confronto nel quale l'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus ha parlato tra le altre cose di quelli che sono stati i suoi riferimenti nel diventare allenatore: "Uno da cui ho imparato tanto è stato Helenio Herrera. Ho preso il 70% del mio modo di allenare da lui. Come si allena, si gioca. Così mi diceva. Un altro da cui ho appreso è Giovanbattista Fabbri, l'allenatore che 'ti insegnava a fare gol', che poi è stata la fortuna di Paolo Rossi". Capello ha ammesso che la Roma è stata la piazza più difficile in cui lavorare: "Alla Juventus è tutto a posto, tutto funziona, devi solo allenare, non devi giocare bene ma vincere. Dicono così alla Juve. Al Milan anche era tutto preparato e dovevi solo allenare. Alla Roma invece dovevi ripartire da zero, è stato il posto più difficile dove ho allenato".

Il tecnico di Pieris tocca anche l'argomento Champions League e la nuova formula: "Una cosa incredibile è che il Paris Saint-Germain era fuori e poi ha vinto il trofeo, è stata una cosa clamorosa. Sotto questo aspetto ogni partita è da giocare. Forse l'Inter ha fatto troppo turnover ed è arrivata un po' stanca. Io ero presente alla finale di Monaco, vedere una squadra come l'Inter così amorfa e succube in ogni momento... Qualche cosa tatticamente si poteva fare. Se mi aspettavo una partita così alla vigilia? Assolutamente no. E oltretutto mi è stato tolto il record del risultato più largo in una finale che avevo io col 4-0 di Atene col Barcellona. Ma è stata una sorpresa, mai avrei creduto potesse succedere".