Nell'Italia del volley che ieri si è ripresa il tetto del mondo superando la Bulgaria nella finale iridata c'è anche un'abbondante dose di Inter. Presente nel tifo del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e di due dei suoi giocatori più rappresentativi, ovvero lo schiacciatore Alessandro Michieletto, eletto miglior giocatore del torneo, e dell'opposto Yuri Romanò. Che nel match di ieri, al momento della chiamata delle formazioni, si sono dati la carica emulando le esultanze di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, la coppia d'attacco principe della squadra di Cristian Chivu.

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Lun 29 settembre 2025 alle 16:03
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print