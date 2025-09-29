Finalmente ci siamo: oggi è una giornata campale per il futuro del "nuovo" San Siro. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, a Palazzo Marino si voterà per decidere se vendere il Meazza a Inter e Milan.

"Se passerà il sì, la cessione andrà formalizzata entro il 10 novembre, quando scatterà il vincolo sul secondo anello. Se il voto sarà contrario, i club si rivolgeranno altrove, a San Donato in primis", spiega la rosea. Una eventuale terza via? Molto difficile. Un rinvio potrebbe concretizzarsi solo se i molti emendamenti proposti allungassero la discussione in aula.

Per ottenere il fatidico lasciapassare, ai club serve la maggioranza di 25 voti. Finora, quelli certi sono 23. Restano due indecisi su tutti: Marco Fumagalli, capogruppo della lista Sala, e Monica Romano (Pd). "Un’altra strada è ottenere il via libera con l’appoggio dell’opposizione di centro-destra. Quasi impossibile arrivino dei sì da quello schieramento, più verosimile che qualcuno esca dall’aula, mossa con cui si abbasserebbe il numero dei voti necessari", sottolinea la Gazzetta.

Oggi è dentro o fuori.

