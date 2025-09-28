A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Napoli, il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna, parlando ai microfoni di DAZN, fa capire che la squadra di Antonio Conte non intende farsi scucire tanto facilmente il tricolore dal petto: "Noi ci siamo conquistati lo Scudetto sul campo, normale che vogliamo difendere con determinazione giorno per giorno. Ci sono squadre forti, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, siamo consapevoli di avere una ottima squadra. La Champions League è un'altra cosa, ci sono squadre di livello più alto. Sarà un bel campionato, ci faremo trovare pronti: vogliamo difendere lo Scudetto".