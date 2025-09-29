La seduta odierna del Consiglio Comunale di Milano sarà decisiva per la vendita di San Siro a Milan e Inter. Domani scade l'offerta dei club e la maggioranza è spaccata, ma la vicesindaca Scavuzzo ha aperto all'approvazione di alcuni emendamenti.

Ad oggi i sì sono 24 o 25. Si andrà però per le lunghe perché gli emendamenti sono una quarantina. Il 10 novembre prossimo scatterà anche il vincolo sul secondo anello e i tempi per arrivare al rogito entro quella data sono comunque molto stretti, considerando i ricorsi che arriveranno dopo il passaggio odierno in Consiglio.