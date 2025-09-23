Iniziata da poco la nuova avventura professionale di Alexis Sanchez con la maglia del Siviglia, scattata peraltro in maniera alquanto positiva con un assist all'esordio e il gol vittoria contro l'Alaves. L'ex attaccante dell'Inter, reduce dall'esperienza mai decollata all'Udinese dove non ha vissuto un ritorno all'altezza delle sue aspettative, ha fatto ritorno in Spagna e in Liga dopo i tre anni vissuti al Barcellona. E proprio dalla Catalogna è arrivato un messaggio speciale per il Niño Maravilla come ha mostrato lo stesso giocatore attraverso i social.

"Caro Alexis, desidero esprimerti, a nome del Consiglio di Amministrazione dell'FC Barcelona e a nome mio, le nostre più sincere congratulazioni per il tuo recente ingresso nel Sevilla Fútbol Club. Colgo anche l'occasione per augurarti ogni successo in questa nuova fase. Un forte abbraccio, Joan Laporta i Estruch". Questa la lettera intestata inviata da Joan Laporta, numero uno del Barça, all'ex blaugrana al quale augura in bocca al lupo per la stagione.