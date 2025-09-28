Enrico Delprato si proietta alla sfida di domani contro il Torino parlando ai microfoni di Tuttosport. I granata hanno subito ben 8 reti in 4 partite (5 dall'Inter) e vinto però a Roma contro i giallorossi di Gasperini: "Nonostante un avvio di campionato fatto di alti e bassi, il Toro ha dei giocatori importanti e penso possa puntare a posizioni di classifica decisamente più rilevanti - dice il capitano del Parma -. Nelle prime partite se l'è vista subito contro squadre come Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta, quindi può essere normale non aver conquistato tanti punti, ma sono certo che col lavoro raggiungeranno ottimi risultati. Noi ovviamente ci concentriamo sul nostro percorso di squadra. Pensiamo a noi. Vincere sarebbe importantissimo per la nostra marcia e per il nostro obiettivo che è, appunto, la salvezza"