Cristian Chivu che esulta lanciando una bottiglietta d'acqua dopo il gol di Esposito: il video è diventato immediatamente virale e ha fatto il giro del web nella giornata di ieri. Un gol pesante, che ha chiuso la partita a Cagliari e ha cancellato gran parte dei dubbi che questo titubante inizio di stagione rischiava di trascinarsi dietro.

"Il romeno ha sistemato la rotta, al punto da avere addirittura un punto in più in classifica rispetto alla scorsa stagione - puntualizza la Gazzetta dello Sport -. L’ultimo Inzaghi aveva raccolto 8 punti nelle prime cinque, con due pari (Genoa e Monza fuori casa) e la sconfitta nel derby in casa. Alla fine, la squadra di Simone è arrivata a una briciola dallo scudetto, il fresco ricordo aiuta a essere ottimisti sulla nuova rincorsa verso le più alte posizioni. Ma c’era pure altro nell’esultanza iconica dell’allenatore: la rete era speciale anche per lui, visto il legame quasi paterno con il più piccolo degli Esposito, accolto piccino a Interello e riabbracciato in prima squadra adesso che è diventato un armadio a due ante".

Segnali. Come lo è stato pure l'assist di Dimarco: Oaktre sorride per questo "made in Inter". Il talento fatto in casa piace e non poco alla nuova proprietà, manifesto del corso americano.

