"Lo Slavia Praga è una squadra forte che viene uomo contro uomo a tutto campo e noi dovremo fare una grande partita perché in Champions tutte le partite sono difficili e non bisogna mai sottovalutare l'avversario" ha detto Federico Dimarco a Inter TV dopo aver presentato la gara di domani, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, in programma a San Siro contro i cechi dello Slavia Praga.

Come stai?

"Sto meglio, sto ritrovando la fiducia che un po' in questi mesi avevo perso. Ma come sempre sto lavorando in allenamento per cercare la forma migliore".