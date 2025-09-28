L'Inter, dopo alcuni anni di difficoltà, a livello di risultati interni in Europa pare aver preso la strada giusta: la squadra nerazzurra, infatti, è imbattuta da 16 partite casalinghe di Champions League con 13 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo ko fu lo 0-2 contro il Bayern Monaco nella fase a gironi del settembre 2022.

L'Inter ha perso solo una delle ultime 15 partite della fase a gironi/campionato contro dieci vittorie e quattro pareggi. Ha vinto sette delle ultime otto, la più recente delle quali è stata 2-0 in casa dell'Ajax alla prima giornata. Il club milanese ha mantenuto la porta inviolata in nove delle ultime dieci partite della fase a gironi/campionato.