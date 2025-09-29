Tre squadre in casa, una in trasferta. La Champions League entra nel vivo con la seconda giornata, in programma tra martedì e mercoledì. Domani sera scenderà in campo l'Inter, che dopo il successo di Cagliari in campionato riceve lo Slavia Praga: l’«1» a 1,33 ha una delle quote più basse dell’intero turno di Champions, con il blitz dei cechi a 8,25. Pareggio a metà strada (5,50), in una partita dove l’Over a 1,50 ha una quota nettamente più bassa dell’Under a 2,40 e dove Goal (1,80) e No Goal (1,90) quasi si equivalgono.

Lautaro Martinez (1,85) e Marcus Thuram (2,00) guidano il tabellone dei possibili marcatori, ma occhio a Pio Esposito già a segno a Cagliari (2,25) e a Yoan Bonny (2,50).